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السباح عمر شعبان: دخولي موسوعة جينيس جعلني أتراجع عن الاعتزال (فيديو)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال عمر شعبان، السباح العالمي، الذي سلطت شبكة CNN الأمريكية الضوء عليه بعد تحقيقه رقمًا قياسيًا جديدًا لأعلى قفزة خارج الماء، أثناء ارتداء زعنفة أحادية، إنه سعيد للغاية بعدما رفع اسم مصر عاليًا، مشيرًا إلى أنه حطم الرقم القياسي للقفز خارج الماء وكان 2 متر، لكنه استطاع أن يقفز لمسافة 2.30 متر، إذ قفز 5 أمتار عمق حمام سباحة ستاد القاهرة.

وأضاف "شعبان"، خلال حواره عبر تطبيق "ZOOM" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه حصل على جائزة أفضل سباح في مصر في عام 2020، وكان مصنف كثاني أفضل سباح على مستوى العالم، وشارك في بطولة منذ يومين واستطع تحقيق رقم أهله للمشاركة في بطولة العالم بروسيا، وكان على بُعد أجزاء من الثانية من الرقم العالمي القياسي في سباق 50 متر تحت المياه"، مؤكدا أنه سيحاول الفوز بميدالية في بطولة العالم.

وتابع السباح العالمي: "اتجهت إلى السباحة بالزعانف بالرغم من أنها ليست لعبة أولمبية، لكنها كانت لعبة جديدة بالنسبة إليّ عندما كنت في الثامنة من عمري، ودخلت هذه اللعبة مصر في عام 1981م ولكن بإمكانيات أضعف مما هو عليه الحال في هذه الأيام، وبخاصة أن أدواتها مكلفة للغاية"، موضحًا أنه كان يفكر في اعتزال اللعبة بسبب طبيعة دراسته في كلية الهندسة، لكن بعد تحقيقه الرقم القياسي ودخوله موسوعة جينيس، تغير الأمر، وفكر في أن يكون هذا الأمر بداية له، معقبًا: "لم أكن متوقع تحطيم الرقم القياسي في القفز خارج المياه، وحصلت على دعم كبير".

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