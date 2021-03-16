السباح عمر شعبان: دخولي موسوعة جينيس جعلني أتراجع عن الاعتزال (فيديو)

قال عمر شعبان، السباح العالمي، الذي سلطت شبكة CNN الأمريكية الضوء عليه بعد تحقيقه رقمًا قياسيًا جديدًا لأعلى قفزة خارج الماء، أثناء ارتداء زعنفة أحادية، إنه سعيد للغاية بعدما رفع اسم مصر عاليًا، مشيرًا إلى أنه حطم الرقم القياسي للقفز خارج الماء وكان 2 متر، لكنه استطاع أن يقفز لمسافة 2.30 متر، إذ قفز 5 أمتار عمق حمام سباحة ستاد القاهرة.





وأضاف "شعبان"، خلال حواره عبر تطبيق "ZOOM" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه حصل على جائزة أفضل سباح في مصر في عام 2020، وكان مصنف كثاني أفضل سباح على مستوى العالم، وشارك في بطولة منذ يومين واستطع تحقيق رقم أهله للمشاركة في بطولة العالم بروسيا، وكان على بُعد أجزاء من الثانية من الرقم العالمي القياسي في سباق 50 متر تحت المياه"، مؤكدا أنه سيحاول الفوز بميدالية في بطولة العالم.



