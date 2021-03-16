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إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة وتُعلق :"رحيلك فاجعة اسكنت الألم داخلي"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعربت الفنانة إيمي طلعت زكريا عن اشتياقها الشديد لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، مُشيرة إلى أنها مازالت تتذكر صوته، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت ايمى طلعت زكريا صورة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، وعلقت عليها قائلة:"عندما أتذكّر أبي الذي رحلّ ورحل معه الحنان والسعادة والطيبة صاحب الابتسامة الطيبة والطاهرة أبي الغالى فإنه قد يحتوي بداخلي كلام لا أستطيع أن أخرجه أبدًا لتعُبر عن حزن فراق أبي المتوفي وعن كُل شيء جميل قد كان لنا في حياتنا قبل رحيل الاب، وأيضًا عن كُل شيء حزين لنا بعد رحيله أنني اشعر بحنانه اشعر بكلامه اتذكره دائمًا اتذكر صوته وهو يناديني".

وتابعت إيمي طلعت زكريا قائلة:" غادرني الفرح برحيل أبي ذهب وذهب كل شي جميل معه، أبي بعد رحيلك لم تعد الدنيا كما كانت عليه رحمك الله يا أبى، لن أنساك مهما ابتعدت عني اتعرف لماذا لأنك محفور داخل قلبي موجود في قلبي في حفرة عميقة جدًا لا يستطيع احد فتحها، رحلت عنا وبقيت ذكراك الجميله وكلماتك العذبة".

وأضافت إيمي طلعت زكريا :" اللهم ادخل أبي الفردوس بلا حساب ولا سابقة عذاب، أبي الحبيب رغم فراقك عني إلا أنك بداخلي، رحلت وتركت لنا ذكرى لن ننساها فهي في مخيلتنا حية ترزق نتخيلها، لا يزال رحيلك فاجعة اسكنت الألم داخلي ولازالت دموعي تنهمر في كل يوم يأتي بدونك وفي كل ساعة احتاجك واصرخ بالنداء ولا أجدك، بعدك يا أبي ما رأيت خير، رحمك الله واسكنك أعالي جنانه، لن انساك يا أبي ".


وفي سياق آخر، تشارك الفنانة إيمي طلعت زكريا حاليًا في مسلسل "للسيدات فقط"، وهو بطولة عبير منير، سهر الصايغ إنجي شرف، نانسي صلاح، إيناس شيحة، رانيا الملاح، إنجي خطاب، مروة عبدالمنعم، دعاء رجب، إيمان السيد، والمطربة أمينة، وهو من تأليف فتحي الجندي.

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