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غدًا.. الرئيس التونسي يزور ليبيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:32 م
الرئيس التونسي
الرئيس التونسي
وكالات
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أعلن مكتب الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس سيزور ليبيا غدا الأربعاء، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

                  

وتهدف الزيارة، إلى دعم المسار الديمقراطي في ليبيا التي تأمل في إجراء انتخابات عامة في ديسمبر سعيا لإنهاء الصراع المستمر منذ عشر سنوات.

 

وأدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أمس الاثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي في طبرق، بحضور ممثلين أممين ودوليين.

 

وقد طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الحكومة بإخراج المرتزقة من ليبيا، وتوحيد مؤسسات الدولة. 

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عبد الحميد الدبيبة توحيد المؤسسات الدبيبة

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