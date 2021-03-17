برلماني: اتفاقية محطات المياه في رفح تقضي على الإرهاب

قال النائب حاتم عبدالعزيز عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن اتفاقية محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، ستساعد في تحقيق تنمية كبيرة في أراضي سيناء، وستعزز من القضاء على الإرهاب في ذلك الجزء العزيز من أرض الوطن.

وأضاف "عبدالعزيز"، أن الاتفاقية ستقضي على أعمال التطرف والإرهاب، لاسيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بأعمال وتطوير وتنمية سيناء، ذلك الجزء الغالي علينا من تراب، موضحا أن اعمال التنمية في سيناء، تحافظ على الأمن القومي المصري، موجها الشكر للصندوق الكويتي.

وطالب عضو لجنة الإسكان، وسائل الإعلام يتبني قضية رفع مستوى الوعي للحفاظ على تلك المشروعات خاصة مع اقتراب تنفيذ حياة كريمة.