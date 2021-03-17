برلماني: اتفاقية محطات المياه في رفح تقضي على الإرهاب

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برلماني: اتفاقية محطات المياه في رفح تقضي على الإرهاب
الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:50 ص
محمد المسلمي
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قال النائب حاتم عبدالعزيز عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن اتفاقية محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، ستساعد في تحقيق تنمية كبيرة في أراضي سيناء، وستعزز من القضاء على الإرهاب في ذلك الجزء العزيز من أرض الوطن.
وأضاف "عبدالعزيز"، أن الاتفاقية ستقضي على أعمال التطرف والإرهاب، لاسيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بأعمال وتطوير وتنمية سيناء، ذلك الجزء الغالي علينا من تراب، موضحا أن اعمال التنمية في سيناء، تحافظ على الأمن القومي المصري، موجها الشكر للصندوق الكويتي.
وطالب عضو لجنة الإسكان، وسائل الإعلام يتبني قضية رفع مستوى الوعي للحفاظ على تلك المشروعات خاصة مع اقتراب تنفيذ حياة كريمة.
جاء ذلك خلال خلال مناقشة الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020
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