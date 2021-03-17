Advertisements

برلماني: اتفاقية محطات المياه في رفح تقضي على الإرهاب

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:50 ص
حاتم عبدالعزيز
حاتم عبدالعزيز
محمد المسلمي
Advertisements

قال النائب حاتم عبدالعزيز عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب،  إن اتفاقية محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، ستساعد في تحقيق تنمية كبيرة في أراضي سيناء، وستعزز من القضاء على الإرهاب في ذلك الجزء العزيز من أرض الوطن.

وأضاف "عبدالعزيز"، أن الاتفاقية ستقضي على أعمال التطرف والإرهاب، لاسيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بأعمال وتطوير وتنمية سيناء، ذلك الجزء الغالي علينا من تراب، موضحا أن اعمال التنمية في سيناء، تحافظ على الأمن القومي المصري، موجها الشكر للصندوق الكويتي.

وطالب عضو لجنة الإسكان، وسائل الإعلام يتبني قضية رفع مستوى الوعي للحفاظ على تلك المشروعات خاصة مع اقتراب  تنفيذ حياة كريمة.

جاء ذلك خلال  خلال مناقشة الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدينتي رفح الجديدة مجلس النواب رفح وبئر العبد حاتم عبدالعزيز النائب حاتم عبدالعزيز الارهاب

أخبار تهمك

ليس هالاند أو مبابي.. لابورتا يرصد صفقة غير متوقعة لضمها إلى برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يهين لاعب الزمالك بتصريح مدوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي ينجح في الحصول على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

هازارد يصدم ريال مدريد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و نصف

ريال مدريد يجد البديل الأمثل لمودريتش وكروس

منذ ساعتين و 12 دقيقة

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 23 ساعة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ حوالي 16 ساعة

جماهير فيتا كلوب تعتدي على لاعبي الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس للصحة: وائل الإبراشي تجاوز المرحلة الصعبة في مواجهة كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأمن يُسقط مبرمج كومبيوتر يزور العملات الوطنية

منذ حوالي 5 ساعات

4 سيناريوهات أمام الأهلي للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

Google تصدر تحديثًا عاجلاً لـ chrome

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"وحدات سكنية.. وتحسين خدمات المياه والتعليم"..أبرز المشروعات التنموية في سيناء

أبرزها الإسكان والاستزراع السمكى والمنطقة الصناعية.. مشروعات جذبت العمالة لسيناء

مشروعات التنمية في أرض الفيروز.. ملجأ للسيناويين لحياة كريمة بعد سنوات من الإرهاب

رئيس البرلمان يحيل 4 اتفاقيات دولية للجنة الدستورية والتشريعية

البرلمان يحيل 4 اتفاقيات دولية و3 مشروعات قوانين للجان المختصة.. تعرف عليها (انفوجراف)

البرلمان يحيل 4 اتفاقيات دولية و3 مشروعات قوانين للجان المختصة.. تعرف عليها (انفوجراف)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 ص

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

12:34 ص

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

03:37 م

هازارد يصدم ريال مدريد

04:59 ص

عاجل - مفاجأت في تشكيل الزمالك الرسمي ضد الترجي

06:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار