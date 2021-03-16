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أغنية العسيلي الجديدة تدخل قائمة الأكثر استماعًا عبر"يوتيوب"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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أغنية العسيلي الجديدة تدخل قائمة الأكثر استماعًا عبريوتيوب
دخلت أغنية محمود العسيلي الجديدة والتي تحمل عنوان"بقت معايا" قائمة الأغاني الأكثر استماعًا على موقع الفيديوهات"يوتيوب" حيث تأتي في المركز السادس على نفس الموقع.

أغنية"بقت معايا" من كلمات ساره فراج، وألحان ايهاب عبد الواحد ومحمود العسيلي، توزيع أمير هداية، والفيديو كليب من إخراج إبراهيم حدرج، إنتاج "دي إس ميديا" و"صوت الدلتا".

وأعرب "العسيلي" عن سعادته بطرح ثاني أغانيه هذا العام "بقت معايا" بعد نجاح أغنية "حب غلط" التى طرحها منذ شهر على اليوتيوب، متمنيًا أن تنال الأغنية والكليب استحسان جمهوره.

ومع نهاية الشهر الماضي، طرح "العسيلي" مقطعًا دعائيًا من الأغنية، وحقق المقطع تفاعلًا كبيرًا بين جمهوره، والذين أشادوا بأداءه الرومانسي، كعادته فى أغانيه التى طرحها من قبل.


يذكر أن محمود العسيلي طرح مؤخرًا أغنية "حب غلط" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج إبراهيم حدرج.

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