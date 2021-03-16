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بعثة تتوجه إلى ملعب الشهداء استعدادا لمواجهة فيتا كلوب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مقر إقامتها في الكونغو إلى ملعب الشهداء استعدادا لمواجهة فيتا كلوب في الجولة  الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تحرك البعثة من فندق الإقامة في العاصمة الكونغولية كينشاسا قبل نحو ساعتين من انطلاق المباراة التي ستقام في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على عقد محاضرة فنية أخيرة مع لاعبيه قبل التحرك من فندق الإقامة قام خلالها بمنح لاعبيه تعليماته الأخيرة وواجبات ومهام كل لاعب في المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن فيتا كلوب صاحب المركز الثاني فيما يحتل سيمبا التنزاني الصدارة برصيد 7 نقاط.

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