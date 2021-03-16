Advertisements

تركيب شبكة إنارة واستخدام الليزر أعلى كوبري قها

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
بدأت الأجهزة التنفيذية بمدينة قها، برئاسة المهندسة أمل فوزي، رئيس المدينة، أعمال تجميل وتزيين مداخل المدينة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

جرى خلالها دهان البلدورات على الطريق باللون الفسفوري، إلى جانب العمل على تركيب شبكة إنارة على الأعمدة أعلى كوبري قها بلون مميز لإضفاء المنظر الجمالي على الكوبري ومدخل المدينة.

فيما نفذت هيئة الطرق والكباري بوزارة النقل، خطة لمعالجة مشكلة الطرق الضبابية في الشتاء، باستخدام أحدث تقنيات إشارات الليزر 2D & 3D، والتي جرى البدء في تركيبها بالفعل بمدخل مدينة قها، وأعلى الكوبرى على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

ويقوم نظام الإشارات بالليزر بإنشاء أنماط ضوئية ثنائية وثلاثية الأبعاد مرئية لتوضيح حواف الطرق والدورانات ومفترق الطرق والمداخل والمخارج للمدن على الطرق الرئيسية، وذلك تفاديا للحوادث التى تتسبب فيها انتشار الضباب الكثيف على الطرق، خاصة الطرق الحيوية.
تركيب شبكة إنارة واستخدام الليزر أعلى كوبري قها
تركيب شبكة إنارة واستخدام الليزر أعلى كوبري قها
تركيب شبكة إنارة واستخدام الليزر أعلى كوبري قها
تركيب شبكة إنارة واستخدام الليزر أعلى كوبري قها
تركيب شبكة إنارة واستخدام الليزر أعلى كوبري قها
تركيب شبكة إنارة واستخدام الليزر أعلى كوبري قها

أخبار تهمك

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

التشكيل المتوقع.. مفاجأة موسيماني المدوية أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ ساعتين و 11 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير المالية يعلن موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

المفاجأة المرتقبة.. تعرف على موعد عودة نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. 4 أندية تتنافس للفوز بخدمات كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط "متسولة المترو"

منذ حوالي 12 ساعة

عملية جراحية تنقذ هازارد من كثرة إصاباته

منذ ساعة و نصف

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري الأسبق يكشف الموعد المتوقع لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

قرار جمهوري عاجل للرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي إثر إصابته بـ"كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ ساعة الا ربع

وزير المالية يكشف تفاصيل هامة جدا عن زيادة المرتبات الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

11:53 ص

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

08:50 ص

وزير المالية يعلن موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات (فيديو)

09:01 ص

قرار جمهوري عاجل للرئيس السيسي

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار