تركيب شبكة إنارة واستخدام الليزر أعلى كوبري قها



ويقوم نظام الإشارات بالليزر بإنشاء أنماط ضوئية ثنائية وثلاثية الأبعاد مرئية لتوضيح حواف الطرق والدورانات ومفترق الطرق والمداخل والمخارج للمدن على الطرق الرئيسية، وذلك تفاديا للحوادث التى تتسبب فيها انتشار الضباب الكثيف على الطرق، خاصة الطرق الحيوية.

بدأت الأجهزة التنفيذية بمدينة قها، برئاسة المهندسة أمل فوزي، رئيس المدينة، أعمال تجميل وتزيين مداخل المدينة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.جرى خلالها دهان البلدورات على الطريق باللون الفسفوري، إلى جانب العمل على تركيب شبكة إنارة على الأعمدة أعلى كوبري قها بلون مميز لإضفاء المنظر الجمالي على الكوبري ومدخل المدينة.فيما نفذت هيئة الطرق والكباري بوزارة النقل، خطة لمعالجة مشكلة الطرق الضبابية في الشتاء، باستخدام أحدث تقنيات إشارات الليزر 2D & 3D، والتي جرى البدء في تركيبها بالفعل بمدخل مدينة قها، وأعلى الكوبرى على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.