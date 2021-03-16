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قتلى وجرحى في هجوم على حافلة جامعية بأفغانستان

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:05 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أعلنت مصادر أفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في هجوم على حافلة جامعية تقل محاضرين وطلبة من جامعة بغلان شمالي البلاد.

 

وقالت المصادر الأفغانية، إن القتيلين هما السائق وأحد الطلاب، وكشفت المصادر أن الحافلة كان تقل نحو 25 من المحاضرين والطلبة.

 

ووفقًا لموقع "طلوع نيوز"، اتهمت شرطة الإقليم حركة "طالبان" بالمسؤولية عن الهجوم، إلا أنه لم يصدر عن الحركة أي تصريح حتى الآن.

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هجوم على حافلة قتلى وجرحى أفغانستان

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