كومان: ميسي يعتبر أهم لاعب في تاريخ نادي برشلونة

اعتبر رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو أهم لاعب في تاريخ النادي الكتالوني، بعد أن بمعادلة الرقم القياسي في عدد المباريات مع الفريق الكاتالوني، بمشاركته رقم 767 الليلة الماضية.









سجل ميسي هدفين، وقدم أداءً رائعاً معتاداً، ليعادل رقم تشافي هرنانديز القياسي، خلال الانتصار 4-1 على هويسكا.









وقال كومان للصحافيين: "ماذا يمكن أن أقول عن ميسي بمستواه على مدار كل هذه السنوات والمباريات؟، هو أهم لاعب في تاريخ برشلونة، وأشكر الله أنه ما زال معناً".









وأضاف: "أظهر أنه أفضل لاعب في العالم، الهدف الأول الذي سجله كان رائعاً، ويستحق أن يكون نقطة ارتكاز الفريق".









وبهذه النتيجة أصبح برشلونة على بعد أربع نقاط من القمة، مع مطارته للمتصدر أتلتيكو مدريد.