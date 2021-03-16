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سقوط عصابة سرقة المواطنين بأسلوب انتحال الصفة في القاهرة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من سائق "توك توك" مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، بأنه حال سيره بدائرة القسم بمركبة "التوك توك" قيادته إستوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله أعلى كوبرى الأوتوستراد الجديد بدائرة القسم، وفور وصوله فوجئ بسيارة يستقلها عدد 3 أشخاص قاموا بإستيقافه وإجباره على إستقلال السيارة صحبتهم عقب إيهامه بكونهم رجال شرطة وإستقل أحدهم مركبة "التوك توك" ثم إستولوا على هاتفه المحمول ومبلغ مالى وتخلوا عنه بدائرة قسم شرطة البساتين وأضاف المجنى عليه بأن المركبة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع (GPS).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع مسار هروب الجناه أمكن تحديد مكان إخفائها بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة"، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، وإتهمهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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