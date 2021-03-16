مع عودة الحفلات ....حكيم يتصدر المشهد الغنائي

تتسابق الأماكن الترفيهية في مصر للحصول على موافقة النجم حكيم، لتقديم حفلات غنائية بداخلها بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بعودة الحفلات والفعاليات الفنية والثقافية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.



و قرر حكيم، أن تكون ضربة البداية الجمعة 26 مارس الجاري بإحدى أماكن السهرالضخمة،وسوف يقدم حكيم مايقرب من 15 أغنية متنوعة،كما أنه يجهز مفأجاة فنية سيقدمها خلال الحفلة وسيعلن باقي الحفلات التي تعاقد عليها بشكل متتالي.



جدير بالذكر أن حكيم، يعتبر من ضمن الفنانيين الذين تواجدوا فنيا خلال جائحة كورونا بأغنيات سنجل متنوعة وبأفكار مختلفة حققت ملايين المشاهدات ونالت إعجاب الجمهور من جميع الفئات، كما يجهز أكثر من مشروع غنائي ضخم من المفترض الإعلان عن التفاصيل فور عودة الحياة إلى طبيعتها