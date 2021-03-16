عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.





ويلتقي الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، عصر اليوم على ملعب الشهداء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





وشهد ملعب المباراة في العاصمة الكونغولية كينشاسا، هطول أمطار غزيرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم قبل أن انطلاق اللقاء.





وتواجد أيمن أشرف في الجبهة اليسرى للفريق بشكل طبيعي ومحمد هاني في الجبهة اليمنى، بعد تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم مؤخرًا.





وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-





حراسة المرمي: محمد الشناوي.





خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - ياسر إبراهيم - محمد هاني.





خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة.





وفي الهجوم: مروان محسن - محمد شريف.



