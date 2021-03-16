تداول فيديو تشابك بين أهالي مريض وأمن مستشفى شرق المدينة.. والمدير يرد

تداول رواد الفيسبوك مقطع فيديو يظهر تشابك بين أهالي وأمن مستشفى شرق المدينة التابعة لوزارة الصحة، وقد أثار عدد من التعليقات الغاضبة.



وأوضحت أحد أطراف الواقعة"نوال إمام" أن التشابك كان بين أهالي المريض وأمن المستشفى، عقب نقل والدتهم إلى المستشفى، وأنه قد حدث مشكلة في جهاز التنفس الصناعي، وتم تركيب أكسجين يدوي، وتوجه الأهالي إلى المستشفى لزيارة والدتهم المريضة، لرعايتها والتحكم في جهاز الأكسجين يدويًا، إلا أن الأمن رفض الدخول.



وتضيف"نوال" أن رفض وتعنت الأمن تسبب في تبادل الشتائم، والتطور إلى التشابك بالأيدي، والتعدي على شقيقها وسحله بالأرض، والتعدي على مجموعة الأهالي.



فيما رد مدير مستشفى شرق المدينة الدكتور محمد فاروق بأن المستشفيات لا تستطيع استقبال عدد كبير من الأهالي، لزيارة المرضى، لأن المستشفيات تعيش وضع حرج نظرًا لجائحة كورونا، مما يؤدي إلى ضرورة تقليل الاعداد المتواجدة داخل المستشفى لعدم إصابة الطاقم الطبي أو أحد المرضى.



وأوضح أن التعدي جاء أولًا من أهالي المريض المرافقين على أفراد الأمن واصرارهم على دخول المستشفى، وهو ما حاول أفراد الأمن بمنعهم، ليصل الأمر للاشتباك.













