السجن المشدد 3 سنوات لفران للاتجاره فى مخدر الحشيش

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء بمعاقبة فران بالسجن المشدد 3 سنوات عن اتهامه بالاتجار في جوهر الحشيش وتغريمه 50 ألف جنيه ومعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه عن تهمة حيازة البندقية بدون ترخيص في دار السلام.



وجاء فى أمر الإحالة قيام المتهم رءوف أ، فران بإحراز جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الاتجار وأحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا «بندقية خرطوش» وذخائر «3 طلقات» مما تستخدم على هذا السلاح الناري.