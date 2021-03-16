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روسيا تبدي استعدادها لوقف التدخل في تنظيم صادرات الحبوب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
رويترز
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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الثلاثاء، عن وزير الزارعة الروسي دميتري باتروشيف قوله إن بلاده مستعدة لوقف التدخل في تنظيم صادرات الحبوب حين تستقر السوق.

كانت موسكو فرضت قيودا على صادرات الحبوب وإجراءات أخرى سعيا لإبطاء وتيرة تضخم أسعار الغذاء وسط جائحة كوفيد-19 وانخفاض دخل الأسر.

ونقلت إنترفاكس عن باتروشيف قوله في اجتماع للغرفة السفلى بالبرلمان الروسي "حالما يستقر الوضع سنكون متأهبين لدراسة توجهات مختلفة أخرى لتنظيم السوق، من بينها استبعاد اي تدخل على الإطلاق".

وأضاف "لكن في‭‭ ‬‬الوقت الحالي ينبغي أن نتأكد من عدم تصدير جميع حبوبنا للخارج. هذا أمر بالغ الأهمية".


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