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مستشار الصحة العالمية يوجه نصائح للمواطنين للحد من انتشار كورونا خلال شهر رمضان (فيديو)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية والرئيس الأسبق للاتحاد العالمي للكبد، إن إصابات فيروس كورونا مازالت ثابتة خلال هذه الفترة، محذرًا من التهاون وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمقابلات والتجمعات غير المطلوبة، مشددًا على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والتهوية الجيدة للمكان خلال التجمعات.

وأضاف "عصمت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن معدل الإصابة بكورونا مازال مرتفع نتيجة التراخي في الالتزام بالإجراءات، موضحًا أن معظم الوفيات والإصابات الشديدة تكون بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بعض الشباب يدخلوا في مضاعفات شديدة وتسبب التهابات شديدة في الرئة وقد يؤدي للوفاة، محذرًا من التدخين لكون المدخن المصاب بكورونا يدخل في مضاعفات صحية خطيرة.

وشدد مستشار منظمة الصحة العالمية والرئيس الأسبق للاتحاد العالمي للكبد، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال صلاة التراويح بشهر رمضان، وأن يكون المسجد به ثلث الطاقة الاستيعابية له وان يتواجد باقي المصلين بالهواء الطلق أمام المسجد، مع ارتداء الكمامة للحد من انتشار الفيروس، منوهًا بأن مشكلة رمضان في العزومات والولائم وما يتبعه من عدم ارتداء الكمامات أثناء الزيارات العائلية، مناشدًا بمنع المقابلات والتجمعات العائلية خلال رمضان مثلما حدث العام الماضي.

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