ننشر أسعار سيارات الأجرة المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

كشف الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات القديمة" GO green"، عن أسعار أنواع وأسعار السيارات التاكسي المتاح شرائها من خلال المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات التى مر على عمر إنتاجها نحو 20 عاما.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن مبادرة رسمية تحت رعاية وزارة الصناعة ، وعدد من الوزارات الأخرى تستهدف استبدال السيارات الملاكى التى تعدى عمرها الإنتاجي 20 عاما بسيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي مع إعطاء حوافز مالية للمستفيدين من المبادرة لتسهيل سداد أسعار السيارات الجديدة.

وكشف موقع المبادرة " go green" رسميا عن اسعار السيارات التاكسي المشاركة في المبادرة واسعارها عند أختيار إمكانية السداد النقدي وليس التقسيط، وهي لادا جرانتا AT بسعر 140 ألف جنيه ، و لادا جرانتا MT بسعر 129,600 \جنيه، و بي واي دي F3 GLI AT بسعر 148 ألف جنيه، بي واي دي F3 GLI MT بسعر 139,200 جنيه ، بي واي دي F3 GLXI AT بسعر 156 ألف جنيه.

وطرحت شركة غبور أوتو ضمن المبادرة سيار أكسنت RB بأسعار تتراوح بين 168,520 جنيه، وحتى 201,650 جنيه حسب الموديل، والنتر HD باسعار تبدا من بين 190 ألف جنيه ، وحتى 220,650 جنيه، كما جاءت مشاركة شرك نيسان بسيارتين في المبادرة وهما نيسان صنى N17 بسعر نقدي يتراوح بين 166,732 جنيه حتي 186,812 جنيه حسب الموديل، والسيارة الثانية نيسان سنترا B17 بأسعار عند الشراء النقدي تتراوح بين 238,905 جنيه وحتى 256,095 جنيه.

وشملت المبادرة طرح شركة منصور شيفرولية سيارة أوبترا للتاكس بسعر عند الشراء النقدي يبدء من بين 164,720 جنيه وحتى 171,801 جنيه حسب الموديل.

وأعلنت وزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء على قيمة الحافز الأخضر الذي سيحصل عليه المواطنين أصحاب السيارات التاكسي المستفيدين من المبادرة، بقيمة 20% من ثمن السيارة الجديدة وبحد أقصى 45 ألف جنيه، كما سيحصلون على مقابل لتخريد سيارتهم علي أن لا تتجاوز قيمة الاثنين معا 50 ألف جنيه، بالأضافة إلى توفير إمكانية تقسيط باقي مبلغ السيارة بعد خصم الحفاز الأخضر ومقابل التخريد على فترة زمنية تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات مع 9 بنوك مختلفة بفائدة مقطوعة 3% فقط.

ويتحمل البنك المركزي مقابل فرق سعر الفائدة داخل المبادرة عن خارجها بقيمة 714 مليون جنيه، حيث من المتوقع أن تبدأ قيمة القسط الشهري للسيارة بين 1600 جنيه ويصل إلى 2197 جنيه بحسب نوع السيارة.

وتستهدف المرحلة الأولى من مبادرة إحلال السيارات الملاكي والتاكسي والأجرة، نحو 250 ألف سيارة في عدد 7 من المحافظات على مستوي الجمهورية( القليوبية، الجيزة ، القاهرة، الاسكندرية، السويس، البحر الأحمر، بورسعيد.)