Advertisements

فتحى عبد الوهاب بطل خامس حكايات "ورا كل باب"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


يُواصل الفنان فتحي عبد الوهاب حاليًا تصوير مشاهده في الحكاية الرابعة من مسلسل "ورا كل باب" والتي تحمل عنوان "طبق الأصل" سيناريو وحوار محمد الشواف، وهي من إخراج معتزحسام الدين.

مسلسل "ورا كل باب" عرض منه مؤخرًا حكاية "مالناش إلا بعض" عبر قناة" الحياة"، وهي بطولة صابرين، جيهان خليل، جمال عبد الناصر، محمد نجاتي، عابد عنان، وهي من تأليف باهر دويدار، إخراج سميح النقاش، وتعرض حاليًا الحكاية الثانية بعنوان "يوم من الأيام"، وهي من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وهي بطولة أحمد خليل، يوسف عثمان، هايدي رفعت، حلمى فودة.

مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجي، فكرة يسرى الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة، تعرض كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.








أخبار تهمك

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط "متسولة المترو"

منذ حوالي 12 ساعة

وزير المالية يكشف تفاصيل هامة جدا عن زيادة المرتبات الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

وزير المالية يعلن موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. 4 أندية تتنافس للفوز بخدمات كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

عملية جراحية تنقذ هازارد من كثرة إصاباته

منذ ساعة و نصف

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي إثر إصابته بـ"كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

التشكيل المتوقع.. مفاجأة موسيماني المدوية أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

قرار جمهوري عاجل للرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

المفاجأة المرتقبة.. تعرف على موعد عودة نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

وزير الري الأسبق يكشف الموعد المتوقع لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

11:53 ص

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

08:50 ص

وزير المالية يعلن موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات (فيديو)

09:01 ص

قرار جمهوري عاجل للرئيس السيسي

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار