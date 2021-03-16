فتحى عبد الوهاب بطل خامس حكايات "ورا كل باب"





يُواصل الفنان فتحي عبد الوهاب حاليًا تصوير مشاهده في الحكاية الرابعة من مسلسل "ورا كل باب" والتي تحمل عنوان "طبق الأصل" سيناريو وحوار محمد الشواف، وهي من إخراج معتزحسام الدين.



مسلسل "ورا كل باب" عرض منه مؤخرًا حكاية "مالناش إلا بعض" عبر قناة" الحياة"، وهي بطولة صابرين، جيهان خليل، جمال عبد الناصر، محمد نجاتي، عابد عنان، وهي من تأليف باهر دويدار، إخراج سميح النقاش، وتعرض حاليًا الحكاية الثانية بعنوان "يوم من الأيام"، وهي من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وهي بطولة أحمد خليل، يوسف عثمان، هايدي رفعت، حلمى فودة.



مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجي، فكرة يسرى الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة، تعرض كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

















