السويد ولاتفيا تعلقان التطعيم بـ"أسترازينيكا"

قررت السويد ولاتفيا، اليوم الثلاثاء، تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا بسبب ورود تقارير عن آثار جانبية خطيرة لدى بعض المطعمين بها.

وأوقفت وكالة الصحة السويدية، التطعيم باستخدام "أسترازينيكا" كإجراء احترازي.

وكانت وكالات الصحة الحكومية في لاتفيا، أعلنت عن "تعليق مؤقت" لمدة تصل إلى أسبوعين لاستخدام اللقاح السويدي البريطاني في البلاد.

وفي بيان للوكالة أوضحت فيه أن هذه الخطوة تعتبر "إجراء احترازيا إضافيا" في حين يتم فحص اللقاح، وأنه لم يتم تسجيل أي مشاكل مرتبطة باستخدامه داخل لاتفيا نفسها.