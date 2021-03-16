Advertisements

تعرف على تفاصيل إصابة عمرو دياب بفيروس كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
تعرف على تفاصيل إصابة عمرو دياب بفيروس كورونا
أُصيب الهضبة عمرو دياب، بفيروس كورونا خلال الشهور القليلة الماضية ولكن لم يفصح وقتها بإصابته.

إصابة دياب، بالفيروس في ذلك الوقت منعته من تصوير فيديو كليب أغنية "أهي أهي" مع المطربة اليونانية إيريني واكتفى طرحها كأوديو فقط عالرغم من رغبته في تصويرها كفيديو كليب.

جدير بالذكر أن الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي،وقد تم الاستعانة بعازفين أجانب خلال تسجيل الأغنية الذي تم بين مصر واليونان واسبانيا، حيث شارك في العزف كل من انريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "اوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون"
تعرف على تفاصيل إصابة عمرو دياب بفيروس كورونا
تعرف على تفاصيل إصابة عمرو دياب بفيروس كورونا

أخبار تهمك

عملية جراحية تنقذ هازارد من كثرة إصاباته

منذ ساعة و نصف

التشكيل المتوقع.. مفاجأة موسيماني المدوية أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ ساعتين و 10 دقيقة

قرار جمهوري عاجل للرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط "متسولة المترو"

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. 4 أندية تتنافس للفوز بخدمات كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ ساعة الا ربع

المفاجأة المرتقبة.. تعرف على موعد عودة نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري الأسبق يكشف الموعد المتوقع لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

وزير المالية يعلن موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي إثر إصابته بـ"كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

وزير المالية يكشف تفاصيل هامة جدا عن زيادة المرتبات الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

11:53 ص

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

08:50 ص

وزير المالية يعلن موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات (فيديو)

09:01 ص

قرار جمهوري عاجل للرئيس السيسي

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار