تعرف على تفاصيل إصابة عمرو دياب بفيروس كورونا

أُصيب الهضبة عمرو دياب، بفيروس كورونا خلال الشهور القليلة الماضية ولكن لم يفصح وقتها بإصابته.



إصابة دياب، بالفيروس في ذلك الوقت منعته من تصوير فيديو كليب أغنية "أهي أهي" مع المطربة اليونانية إيريني واكتفى طرحها كأوديو فقط عالرغم من رغبته في تصويرها كفيديو كليب.



جدير بالذكر أن الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي،وقد تم الاستعانة بعازفين أجانب خلال تسجيل الأغنية الذي تم بين مصر واليونان واسبانيا، حيث شارك في العزف كل من انريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "اوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون"

