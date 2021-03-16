Advertisements

عاجل.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
ذكرت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، بدء انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة برعاية مصرية.

ويشارك قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية في الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني بالقاهرة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الثلاثاء، تتضمن هذه الجولة من الحوارات عددا من القضايا الوطنية، أهمها: وضع الفصائل في صورة تطورات المشهد الانتخابي، والإجراءات القانونية، والفنية للعملية الانتخابية، التي تعبر عن إرادة شعبنا، وتعتبر مدخلا لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة.

وتضم جلسات الحوار الثانية كافة الفصائل الفلسطينية، التي ستستمر لمدة يومين، بمشاركة ممثلين عن المجلس الوطني الفلسطيني، وممثل عن لجنة الانتخابات المركزية، إضافة الى عدد من الشخصيات المستقلة، لبحث استكمال الترتيبات الخاصة بالانتخابات وتسهيل إجراءاتها خاصة ملف انتخابات المجلس الوطني وإعادة تفعيل وبناء منظمة التحرير.

واكتمل وصول المتحاورين إلى العاصمة المصرية القاهرة، بدعوة مصرية، أمس الإثنين، تمهيدا لانطلاق استكمال جلسات الحوار الوطني، حيث كانت الفصائل الفلسطينية قد أجرت الشهر الماضي لقاء في القاهرة، بحثت خلاله العديد من الملفات المتعلقة بالانتخابات، والتي تعتبر طريقا لتكريس الديمقراطية، وتوحيد شطري الوطن، وخرجت باتفاق حول عقد لقاء آخر منتصف الشهر الجاري.

وضم وفد حركة فتح للقاهرة كلا من: رئيس وفد فتح للحوار الوطني، أمين سر اللجنة المركزية اللواء جبريل الرجوب، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية علي مهنا، وأعضاء اللجنة المركزية روحي فتوح، وأحمد حلس، وسمير الرفاعي.

كما ضم وفد المجلس الوطني الأب قسطنطين قرمش نائب رئيس المجلس، وأمين السر السفير محمد صبيح، ورئيس اللجنة السياسية خالد مسمار، كما يمثل لجنة الانتخابات المركزية في الجلسات المدير التنفيذي هشام كحيل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فلسطين القاهرة الحوار الوطني إسرائيل

أخبار تهمك

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط "متسولة المترو"

منذ حوالي 11 ساعة

عملية جراحية تنقذ هازارد من كثرة إصاباته

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. 4 أندية تتنافس للفوز بخدمات كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 6 ساعات

المفاجأة المرتقبة.. تعرف على موعد عودة نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

وزير الري الأسبق يكشف الموعد المتوقع لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

وزير المالية يكشف تفاصيل هامة جدا عن زيادة المرتبات الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي إثر إصابته بـ"كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

وزير المالية يعلن موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جمهوري عاجل للرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

التشكيل المتوقع.. مفاجأة موسيماني المدوية أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الانتخابات الفلسطينية تؤكد استعدادها لإجراء الانتخابات العامة

فلسطين: الانتخابات التشريعية قد تكون في فبراير 2020

عاجل.. مصر تدعو الفصائل الفلسطينية ولجنة الانتخابات إلى عقد اجتماع بالقاهرة في مارس المقبل

بالصور.. ننشر البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

هل ستلتزم حركة "حماس" بوثيقة القاهرة وخارطة الطريق؟ "الرجوب" يجيب

"فتح معبر رفح وجلسة الحوار الوطني ".. آخر جهود السيسي في دعم القضية الفلسطينية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

11:53 ص

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

08:50 ص

وزير المالية يعلن موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات (فيديو)

09:01 ص

قرار جمهوري عاجل للرئيس السيسي

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار