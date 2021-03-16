التفاصيل الكاملة لخطف عامل على يد مقاول بالشروق .. وكلمة السر"سرقة تليفون"

فتحت النيابة العامة التحقيق فى واقعة قيام 5 أشخاص لقيامهم بإستدراج عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وسرقة متعلقاته الشخصية بمدينة الشروق.



وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول مقاول بإحدى الشركات وقد أتفق مع 4 أخرين عاملين بنفس الشركة وأنهم قد خططوا لخطف عامل وسرقته وإجباره على توقيع 7 إيصالات أمانة.



وأفادت التحقيقات نظرًا لإعتقاد المتهمين بقيام المجنى عليه بسرقة هاتف محمول خاص بأحد المتهمين خططوا لإستدراجه للشقة محل سكنهم بدعوى إنهاء الخلاف بينهم وديًا وفور وصوله تعدوا عليه بالضرب



وجاء فى قرار النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الخطف والسرقة.



تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية بلاغا من عامل سابق بإحدى الشركات بتضرره من مقاول بذات الشركة، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" ) لقيامه بإستدراجه للشقة سكنه وقيامه صحبة آخرين بالتعدى عليه بالضرب، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها بالاشتراك مع 4 أشخاص (عاملين بذات الشركة).



وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.