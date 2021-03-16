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الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس جان دى بريبوف
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:43 م
ماريان عيد
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تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر؛ اليوم؛ عيد القديس جـان دي بـرﭘـبـوف الشهيد.
وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني ؛ سيرته، قائلًا: ولد يوم 25 مارس عام 1593 في قلعة أسلاف كوندي سور فير بفرنسا.
وتابع: طلب من الرؤساء أن يصبح مبشرًا في (فرنسا الجديدة) كندا. فوافقوا على طلبه، وسافر إلى كيبيك.
مضيفا: وضع نفسه في خدمة ألجونكيانس أولًا ثم في خدمة الهورون كان متقشفًا جدًا في طعامه، وكان ينام على ارض جرداء أو على جلد حيوانات قديم ملئ بالحشرات، وكان شديد الصوم والصلاة كان مستعد دائما بالتضحية بحياته في سبيل الرسالة الإنجيلية.
وتابع: تم القبض على الأب جان تثناء الحرب واخذا اسيرًا وتعرض لعذاب اليم لا يحتمل، ثم قطعوا قلبه وأكلوه وشربوا دمه فأرادوا أن يسير دم هذا القديس القوى في عروقهم فكان استشهادهم يوم 16 مارس عام 1649، فجاء بعض المسيحيين بعد أيام بانتشال الجثث ووضعوها في مخزن ذخائر في دير بمدينة كيبيك.
مختتما: فتم تطويبه يوم 21 يونية عام 1925م على يد البابا بنديكتوس الخامس عشر، وإعلان قديسًا يوم 29 يونية عام 1930م على يد البابا بيوس الحادي عشر.
وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني ؛ سيرته، قائلًا: ولد يوم 25 مارس عام 1593 في قلعة أسلاف كوندي سور فير بفرنسا.
وتابع: طلب من الرؤساء أن يصبح مبشرًا في (فرنسا الجديدة) كندا. فوافقوا على طلبه، وسافر إلى كيبيك.
مضيفا: وضع نفسه في خدمة ألجونكيانس أولًا ثم في خدمة الهورون كان متقشفًا جدًا في طعامه، وكان ينام على ارض جرداء أو على جلد حيوانات قديم ملئ بالحشرات، وكان شديد الصوم والصلاة كان مستعد دائما بالتضحية بحياته في سبيل الرسالة الإنجيلية.
وتابع: تم القبض على الأب جان تثناء الحرب واخذا اسيرًا وتعرض لعذاب اليم لا يحتمل، ثم قطعوا قلبه وأكلوه وشربوا دمه فأرادوا أن يسير دم هذا القديس القوى في عروقهم فكان استشهادهم يوم 16 مارس عام 1649، فجاء بعض المسيحيين بعد أيام بانتشال الجثث ووضعوها في مخزن ذخائر في دير بمدينة كيبيك.
مختتما: فتم تطويبه يوم 21 يونية عام 1925م على يد البابا بنديكتوس الخامس عشر، وإعلان قديسًا يوم 29 يونية عام 1930م على يد البابا بيوس الحادي عشر.
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