حسين متولي: هذا ما سألتزم به أمام الصحفيين حال فوزي بعضوية المجلس

قال الزميل حسين متولي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إنه ملتزم أمام الزملاء حال فوزه بأربع زيارات أسبوعيًا لمؤسساتهم، وزيارة شهرية للمحافظات تباعًا؛ وذلك للتواصل وحل مشكلاتهم، وتقديم الخدمات لهم، وتفعيل الحوار بينهم وكافة الجهات، حال وجود معوقات تحول دون قيامهم بعملهم.



وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لن أورط نفسي بالجلوس في مكتب بالنقابة منتظرًا إياهم داخله، ليست طبيعتي، وسأسعى بكل جهدي لتوسعة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات بالعدد القانوني اللازم، وضمان حضور ممثل عنها في اجتماعات مجلس النقابة بالقاهرة".



وتابع: :"رؤيتي تتجدد بأجندة الجمعية العمومية ذاتها، وليست من عندياتي في بروشورات مطبوعة، ربما يكون مصيرها سلة المهملات تحت مكاتبهم".



وكان قد تقدم الزميل الصحفي حسين متولي، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والتي مقررًا أن تنعقد يوم 19 مارس الجاري.



وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25% + 1 ممن لهم حق التصويت.