نائب محافظ الدقهلية يشهد ندوة "الإعلام و قضايا الإبداع"بمكتبة مصر العامة بالمنصورة

نظمت مكتبة مصر العامة بالمنصورة اولى فعاليات صالون الابداع الاول بمكتبة مصر العامة بالمنصورة،وفي هذا السياق استقبل محافظ الدقهلية الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير جريدة الدستور، وقد كلف محافظ الدقهلية، هيثم الشيخ نائب المحافظ بحضور اعمال ندوة صالون اليوم وذلك تحت عنوان " الاعلام وقضايا الابداع " والتى حضرها رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير جريدة الدستور ومقدم برنامج "آخر النهار " والدكتورة فينوس فؤاد وكيل وزارة الثقافة وادار الندوة الدكتور خالد البغدادى.



كما حضر الندوة السيدة إيمان ابو الغيط مدير مكتبة مصر العامة ولفيف من المثقفين والمبدعين والمهتمين بالابداع بالدقهلية.



وفى بداية الندوة اكد نائب محافظ الدقهلية فى كلمته ان الدولة تخوض معركة ضروس ضد قوي ظلام خارجية وداخلية تستهدف هدم مؤسسات الدولة مشيرا الى ان الإعلام له دور كبير في توعية المواطنين والشباب في هذا الشأن، مؤكدا ان الاعلام هو حائط الصد الاول تجاه نشر الأفكار المغلوطة لدي الشباب والمواطنين موضحا ضرورة ابراز الاعلام لدور الدولة فى عمليات التطوير التى تمت ومازالت تتم بشأن مؤسسات الدولة وبنيتها الأساسية الداخلية والخارجية.



واضاف نائب محافظ الدقهلية ان هناك مشروعات عملاقة علي أرض الدقهلية تتبناها الدولة لابد أن يتطرق إليها الاعلام ويوضحها للمواطنين.



وقال نائب المحافظ ان هناك بعض الإعلاميين حول رسالة الإعلام من رسالة سامية في حل مشاكل المواطنين ونقل أصواتهم الي الجهات المسئولة في الدولة الي تجارة وربح ولا تعالج قضايا المجتمع مضيفا ان الصحفي في مصر يحتاج الي دعم مادي ولوجيستي حتي يستطيع أن يكمل مسيرته المهنية الصحفية بكل حرية.



وخلال محاضرته التى القاها فى الندوة قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحريرجريدة الدستور ان الإعلام يهدف الى تحقيق ما يحتاجه المواطن ليس ما يطلبه المواطن مشيرا الى ان محاولة تلبية احتياجات المواطنين الهدف الاسمى للإعلام.



وأضاف الباز ان هناك عددا من المشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة المصرية للنهوض وتطوير البنية التحتية والاساسية للدولة مؤكدا على اننا نعيش فى مرحلة الحوار المجتمعى..

وفي اطار الزيارة اصطحب نائب المحافظ ضيوف المحافظة في جولة تفقدية لاعمال التطوير والتحديث بمبني ديوان عام المحافظة شملت المركز التكنولوجي للخدمات الجماهيرية ومتحف اعلام الدقهلية وقاعات الاجتماعات ومركز ادارة الازمات ولقاء المواطنين.



