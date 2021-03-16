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بأقساط مناسبة لمحدودي الدخل.. تفاصيل مبادرة الرئيس للتمويل العقاري

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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في إطار مبادرات الرئاسية لدعم محدودي الدخل، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي بإطلاق مبادرة جديدة لتمويل العقاري، وذلك لحصول على الوحدات السكنية تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه، وبفائدة متناقصة 3 في المائة على 30 عاما.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن مبادرة السيسي لإمتلاك محدودي الدخل وحدات سكانية:

1_مخصصة للفئات المحدودة والمتوسطة الدخل لدعم قدراتهم على تملك الوحدات السكنية

2_المبلغ المخصص للمبادرة 100 مليار جنيه، وهو قابل للزيادة.

3_تقدم قروضًا طويلة الأجل بفائدة متناقصة

4_مدة التمويل تصل إلى 30 عامًا.

5- تعني الفائدة المتناقصة أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة.

6- ستراعي المبادرة أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول المواطنين.

7- سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن كامل التفاصيل والاشتراطات اللازمة للحصول على التمويل من خلال تلك المبادرة.

8-تناسب أقساط الوحدات السكنية مع محدودي الدخل وحساب الفائدة سيكون على الرصيد فقط وليس على إجمالي المبلغ.

كان الرئيس السيسي، قد وجه بإنشاء الوحدات السكنية التابعة للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث يقوم المواطن بدفع تكلفة بناء الوحدة السكنية دون سعر الأرض، وهو ما يعد تكلفة المباني غير محملة بسعر الأرض باشتراطات محددة.

وتنسق الوزارات مع الجهات الحكومية التى لديها أراض في المحافظات، والمدن القديمة، لبناء وحدات سكنية عليها ضمن المبادرة، وذلك بنظام الشراكة، وتوفيرها للراغبين في حجزها.



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