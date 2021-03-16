أسقف إيبارشية دير مواس يتمم سيامة كهنة جدد

تراس نيافة الأنبا أغابيوس أسقف إيبارشية دير مواس ودلجا صلاة القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء بدير مواس (مقر المطرانية).



وبعد صلاة الصلح تمم نيافته طقس سيامة كاهنين للخدمة في الإيبارشية وهما الشماس مجدى فوزي باسم القس شاروبيم، والشماس عجايبي عاطف باسم القس ساروفيم يقضي الكاهنان الجديدان فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرام بدلجا، التابع للإيبارشية.



وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.