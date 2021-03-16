محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ الإجراءات الخاصة بأعمال مشروع تطوير مزلقانات السكة الحديد

عقد محافظ الدقهلية إجتماعا بحضور اللواء عبد القادر النورى وكيل اول الوزارة السكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء في كل طلخا وميت غمر والمطرية ومنية النصر ونبروه وبلقاس وحي غرب المنصورة،و مسئولي الأوقاف وهيئة الاوقاف ومسئولي الهندسة والصيانة بقطاع السكة الحديد ومديري عموم الاملاك والمرافق والتفتيش والمتابعة والشئون الهندسية بديوان عام المحافظة.



وتناول المحافظ خلال الاجتماع استعراض المعوقات التي تعترض تطوير المزلقانات ومقترحات الحل لها بالاضافة إلى إزالة التعديات الواقعة علي حرم السكة الحديد،وذلك لسرعة تنفيذ مشروع تطوير المزلقانات بنطاق المحافظة.



وأكد محافظ الدقهلية علي ضرورة تضافر جهود كافة الوحدات المحلية مع قطاع السكة الحديد للعمل بكل الجدية لسرعة إزالة معوقات تنفيذ المشروع.



كلف محافظ الدقهلية، السكرتير العام للمحافظة للمتابعة اولا باول جميع الخطوات والاجراءات المتخذة في هذا الشأن للاسراع بتنفيذ التطوير للمزلقانات بنطاق المحافظة، كما اكد محافظ الدقهلية اننا جميعا كأجهزة تنفيذية كل في مجاله نعمل من اجل تحقيق الصالح العام لمواطني الدقهلية.



تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظات، وفي اطار المتابعة المستمرة للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انهائها تحقيقا لرضا المواطنين، وفي إطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والفريق كامل الوزير، وزير النقل.