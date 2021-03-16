أسقف الأرمن الكاثوليك يفتتح السنة المكرسة للقديس يوسف



اشترك في القداس الإلهيّ جانبًا إلى أبناء الرعية والمؤمنين من سائر الكنائس، والأنشطة الرسوليّة التابعة للإيبارشية.



وبعد قراءة الإنجيل المُقدّس، ألقى صاحب السيادة المطران كريكور اوغسطينوس عظةً باللغتين الأرمنية والعربية عن القديس يوسف حارس العائلة ومربي يسوع وشفيع الكنيسة الجامعة وبيّن شارحًا الفضائل التي تزين بها هذا القديس العظيم.



وفِي نهاية القداس، تلى الجميع الصلاة الخاصة بالقديس يوسف البتول، ثم منح راعي الإيبارشية البركة الأخيرة لجميع المؤمنين.



وبعد القداس تبادل الجميع التهاني مع سيادة المطران كريكور اوغسطينوس في باحة الكنيسة.

افتتح راعي الإيبارشية نيافة المطران كريكور اوغسطينوس كوسا، أسقف الاسكندرية للأرمن الكاثوليك هذه السنة المكرسة للقديس يوسف شفيع العائلة، في كاتدرائية سيدة البشارة في القاهرة صباحا، ومساءً في كنيسة القدّيسة تريزا الطفل يسوع في مصر الجديدة.