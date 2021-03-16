Advertisements

أسقف الأرمن الكاثوليك يفتتح السنة المكرسة للقديس يوسف

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
افتتح راعي الإيبارشية نيافة المطران كريكور اوغسطينوس كوسا، أسقف الاسكندرية للأرمن الكاثوليك هذه السنة المكرسة للقديس يوسف شفيع العائلة، في كاتدرائية سيدة البشارة في القاهرة صباحا، ومساءً في كنيسة القدّيسة تريزا الطفل يسوع في مصر الجديدة.

اشترك في القداس الإلهيّ جانبًا إلى أبناء الرعية والمؤمنين من سائر الكنائس، والأنشطة الرسوليّة التابعة للإيبارشية.

وبعد قراءة الإنجيل المُقدّس، ألقى صاحب السيادة المطران كريكور اوغسطينوس عظةً باللغتين الأرمنية والعربية عن القديس يوسف حارس العائلة ومربي يسوع وشفيع الكنيسة الجامعة وبيّن شارحًا الفضائل التي تزين بها هذا القديس العظيم.

وفِي نهاية القداس، تلى الجميع الصلاة الخاصة بالقديس يوسف البتول، ثم منح راعي الإيبارشية البركة الأخيرة لجميع المؤمنين.

وبعد القداس تبادل الجميع التهاني مع سيادة المطران كريكور اوغسطينوس في باحة الكنيسة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ ساعتين و 29 دقيقة

المفاجأة المرتقبة.. تعرف على موعد عودة نجم برشلونة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

وزير الري الأسبق يكشف الموعد المتوقع لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يخطط لقنبلة في سوق الإنتقالات

منذ 17 دقيقة

عاجل.. وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي إثر إصابته بـ"كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

قرار جمهوري عاجل للرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 6 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عملية جراحية تنقذ هازارد من كثرة إصاباته

منذ أقل من ساعتين

وزير المالية يكشف تفاصيل هامة جدا عن زيادة المرتبات الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط "متسولة المترو"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ ساعة

التشكيل المتوقع.. مفاجأة موسيماني المدوية أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

وزير المالية يعلن موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الكنيسة المارونية تحتفل بعيد مار شربل بكاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر

إيبارشية الإسماعيلية تحتفل باليوبيل الفضي للأنبا مكاريوس

مطران الروم الكاثوليك يترأس القداس الالهي من كاتدرائية القيامة بالظاهر

مُطران الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك يلتقي المحافظ

الأنبا توماس يترأس صلاة النهضة الروحيّة بكنيسة العائلة المقدّسة بالفيّوم

مطران إيبارشية سوهاج يفتتح شهر القديس يوسف البتول بالجلاوية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

11:53 ص

وزير المالية يعلن موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات (فيديو)

09:01 ص

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

08:50 ص

قرار جمهوري عاجل للرئيس السيسي

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار