تنبيه عاجل من التعليم بشأن امتحان "الكمبيوتر والتربية الفنية"



أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليمات هامة من خلال خطاب رسمي تم توزيعه على المديريات التعليمية بشأن إمتحانات التربية الدينية والتربية الفنية والكمبيوتر، وقالت الوزارة فى خطابها:« تتولى المديرية التعليمية إعداد الجداول الخاصة بالموادر التى تضاف للمجموع مع مراعاة أن يكون مادة واحدة يوميًا حتى لا يتجمع الطلاب بين الفترتين».

وأضافت الوزارة فى خطابها أن تعقد أمتحانات المجالات والمستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الاعدادى وصفوف النقل على مستوى المدرسة كما يلى:

_الطلاب الذين لم يسبق لهم أداء تلك الامتحانات قبل صدور القرار الخاص بتوقيف الدراسة يتم إمتحانهم فى المنهج كاملا

_ الطلاب الذين سبق لهم أداء الامتحان قبل صدور القرار الخاص بتوقيف الدراسة يتم إمتحانهم فى مقررات الفصل الدراسي الثاني.