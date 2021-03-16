حبس تاجر أقراص مخدرة بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بأستجار شقة لتصنيع الأقراص المخدرة بداخلها بقصد الإتجار بها.



وكلفت النيابة بسرعة أستكمال تحريات المباحث الجنائية حول نشاط المتهم الاجرامى، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائى لفحصها.



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في تصنيع المواد المخدرة الأقراص مخدرة بقصد الإتجار بها ويتخذ من شقة "مستأجرة " كائنة بدائرة القسم مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (كمية من الأقراص المخدرة – كمية من المواد التى تُستخدم في عملية التصنيع - كمية من الكبسولات الفارغة ).



وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

