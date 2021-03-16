علاء عمران يحصل على عرض بأسعار مخفضة للحصفيين بفندق نادي الرياضات بشرم الشيخ

أعلن الزميل علاء عمران المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، عن حصوله على موافقة لمجموعة من العروض بأسعار مخفضة، لإقامة للزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم، بفندق نادي الرياضات بمدينة شرم الشيخ.



ويتضمن العرض تخفيضات للزملاء الصحفيين، للإقامة بالغرف المختلفة، واستخدام الخدمات المختلفة بالفندق، وسيارات للانتقال داخل المدينة بأسعار مخفضة، وأماكن لانتظار السيارات مجانًا بالفندق، بالإضافة إلى مدارس للألعاب المختلفة للأطفال تحت إشراف مدربين، والعديد من الأنشطة الأخرى.





وكان قد تقدم الزميل الصحفي علاء عمران، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والتي مقررًا أن تنعقد يوم 19 مارس الجاري.



وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25% + 1 ممن لهم حق التصويت.