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طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بجوز الهند اللذيذة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:54 م
كيكة الشوكولاتة بجوز الهند
كيكة الشوكولاتة بجوز الهند
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المقادير:

- 160 جرام سكر

- 160 جرام زيت

- 160 جرام لبن

- 35 جرام كاكاو

- معلقة كبيرة شكولاتة قطع «اختياري»

- 200 جرام دقيق

- كيس بيكنج بودر

- معلقه صغيرة فانيليا

- بيضة كاملة

- 2 صفار بيضة

مقادير الحشو:

- 100 جرام جوز الهند

- 50 جرام سكر بودر

- رشة فانيليا

- 2 بياض بيضة

طريقة التحضير:
1- يخفق بياض البيض جيدا إلى أن يصبح متماسكا ثم يضاف إليه جوز الهند والسكر البودر والفانيليا ويعجن ويشكل على صورة كور.

2- في إناء آخر يوضع صفار البيض والبيضة ويضاف إليها السكر ورشة فانيليا واللبن والزيت ويخفق جيدا ثم يضاف إليه الدقيق والكاكاو والبكينج بودر حتى يصبح خليطا سائلا.

3- يوضع نصف الخليط في صينية ويضاف إليها كور جوز الهند ثم يسكب إليها النصف الآخر من الخليط ليغطي كور جوز الهند كاملة ثم توضع داخل الفرن وبعد النضج يمكن أن تزين بالشكولاتة المبشورة وتقدم.

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