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عبير صبري :"اللهجة الصعيدي كانت مغلباني وأتوقع النجاح الكبير لـ" موسى"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشفت الفنانة عبير صبري، عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "موسى" الذي ستشارك به في السباق الرمضاني المقبل، مُوضحة أنها تجسد خلاله شخصية سيدة صعيدية قوية تتعرض للعديد من الصراعات خلال الأحداث.

وقالت عبير صبري في مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح" ، الذي يعرض على قناة "DMC" أنها حتى الآن لم تنتهِ من تصوير مشاهدها، وأنها لا تعرف الخطة التي وضعتها الإنتاج لتحديد موعد الانتهاء من تصويره ، وأنها تتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، مُشيرة إلى أنه يحتوي على كل عناصر النجاح؛ لأن قصته عظيمة، والمخرج كبير ومتميز، والمسلسل من بطولة فنان كبير يتمتع بجماهيرية كبيرة، وفريق العمل رائع.

وأضافت عبير صبري:"اللهجة كانت مغلباني واتبعت لي المشاهد بصوت مصحح اللهجة وبحفظهم زي ما هو باعتهملي، وكان ليّ إضافات في بعض الأمور المتصلة بالإكسسوارات بمساعدة المخرج وأتمنى أن تعجب الجمهور".

مسلسل "موسى"، بطولة محمد رمضان، محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي،وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

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