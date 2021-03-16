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أطعمة ومشروبات يجب تجنب تناولها عند الشعور بآلام في المعدة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:58 م
آلام في المعدة
آلام في المعدة
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يعاني الكثيرين من أمراض اضطرابات المعدة، التي تؤثر على هضم الطعام بشكل كبير، وهناك عدد من الأسباب التي تؤثر على اضطرابات المعدة، مثل تناول الطعام بسرعة، أو الإكثار من الأطعمة الدهنية، أو الأكل في وقت متأخر من الليل، وعند الشعور بعدم ارتياح في المعدة، هناك عدد من الأطعمة يجب تجنب تناولها.

ونرصد من خلال هذا التقرير، الأطعمة التي يجب تجنب تناولها عند الشعور بعدم ارتياح بها، وهي كالتالي:-

أطعمة ومشروبات يجب تجنبها عند الشعور بآلام المعدة

1- الأطعمة الحارة
تساعد الأطعمة الحارة على زيادة آلام الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى سوء حالات الأشخاص المصابون بالغثيان والقيء والإسهال، كما أنها تساعد في كثير من الأحيان على الإصابة بعسر الهضم، لذلك يجب تجنب تناول التوابل عند الشعور بالألم.

2- منتجات الحليب
قد يصعب على الجسم هضم منتجات الألبان عالية الدهون عند حدوث اضطرابات في المعدة، وتشمل تلك المنتجات: الحليب، والجبن، واللبن، والبوظة وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على الحليب ومنجاته، نظرا لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

3- الكافيين
يساعد الكافيين على زيادة حركة الجهاز الهضمي، وسرعة مرور الطعام من خلاله، كما يؤدي الإفراط في تناول الكافيين في كثير من الأحيان إلى الإصابة بالإسهال، لذا فإن الكافيين يعمل على زيادة المشاكل الهضمية.

4- المشروبات الغازية
تعمل المشروبات الغازية على زيادة الإصابة بتهيج المعدة، لأنها تحتوي على الغازات، وكذلك كميات عالية من السكر.

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الام في المعدة اطعمة ومشروبات

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