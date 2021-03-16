تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن دكة بدلاء فريقه لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.





ويلتقي الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، عصر اليوم على ملعب الشهداء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





وشهد ملعب المباراة في العاصمة الكونغولية كينشاسا، هطول أمطار غزيرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم قبل أن انطلاق اللقاء.





وجاءت دكة البدلاء كالآتي:-





علي لطفي، بيكهام، سعد سمير، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، والتر بواليا ، حسين الشحات









والمستبعدين:





أكرم توفيق ومصطفى شوبير وصلاح محسن ورامي ربيعة وناصر ماهر وكوكا



