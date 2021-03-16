تعرف على أهم السيارات الجديدة المطروحة عالميًا للعام 2021

لم تمنع جائحة كورونا وما سببته من إغلاق لمعارض السيارات من الاستمرار في كل ما هو جديد، وباستشراف العام الجديد نجد أن السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV تهيمن على سوق السيارات مع الدفع الكهربائي.





مرسيدس الفئة C الجديدة

وفي مطلع العام الجديد كشفت شركة مرسيدس عن الجيل الجديد من الفئة C. وأوضحت الشركة الألمانية أنها زادت من ملامح التصميم الرياضي بالسيارة الجديدة من خلال ما يسمى بقباب القوة على غطاء حيز المحرك، ونجمة مرسيدس المتربعة على شبكة المبرد، وتوجيه المحور الخلفي، كما زاد طول السيارة بنحو 7 سنتيمترات ليصل إلى 75ر4 متر.





وانعكس هذا مع زيادة طول قاعدة العجلات بمقدار 5ر2 سم وبشكل ملحوظ على الرحابة الداخلية، لاسيما المساحة المخصصة للكتف والرأس.





كما حصلت السيارة الجديدة على خدمات قمرة قيادة مستعارة من شقيقتها الفارهة الفئة S وشاشة كبيرة خلف المقود وشاشة بين الكونسول الأوسط والنفق المركزي.





ويتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 125 كيلووات/170 حصان و195 كيلووات/265 حصان، كما يتوفر من السيارة موديلات الدفع الهجين المعتدل بتقنية 48 فولت ونسخ الدفع الهجين Plug-in، والتي تصل إلى مدى السير 100 كلم.





وتخطط الشركة التابعة لمجموعة دايملر أيضا للكشف عن النسخة الكومبي من السيارة.





سكودا Fabia

وبجانب مرسيدس الفئة C الجديدة تقف سيارة سكودا Fabia في جيلها الرابع، كما يعود الفرنسيون لحلبة السيارات الفارهة على متن دي إس DS9.





وتعتمد سيارة الجيل الرابع على العديد من التجهيزات الفائقة مثل كشافات ليد ضمن التجهيز القياسي، والمعدات الرقمية، التي تقدم بشكل اختياري، ووسائد هوائية تصل إلى تسع وحدات، مع باقة من الأنظمة المساعدة مثل مساعد أوتوماتيكي للحفاظ على مسافة الأمان و حارة السير.





وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة الجديدة مجموعة من المحركات، التي تغطي نطاق قوة يمتد من 48 كيلووات/65 حصان إلى 110 كيلووات/150 حصان. وتنطلق أقوى النسخ بسرعة قصوى 225 كلم/س.





ومن المقرر أن تطرح سكودا سيارتها Fabia الجديدة في الأسواق خلال سبتمبر القادم، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.





الموديلات الكهربائية وموديلات الطرق الوعرة

وباستطلاع المستقبل القريب فإن العام الجاري سيكون عام الموديلات الكهربائية وموديلات الطرق الوعرة أو السيارات، التي تجمع كلاهما مثل سكودا Enyag ومرسيدس EQA وبي إم دبليو iX3، حتى أن فورد حولت Mustang لسيارة كهربائية.





كما أعلنت فولكس فاجن عن توسعات في عائلة ID. ورفعت بورشه Taycan عن الأرض لتتحول إلى نسخة Cross Turismo ذات الخلوص الأرضي الكبير مع مكونات صلبة للطرق الوعرة على الجسم.





بالإضافة إلى ذلك، تضيف فولفو لسيارتها XC40 كوبيه جديدة تحت اسم C40 وبدفع كهربائي.





وتقف سيارات آي وايز U5 وإم جي ZS-EV على منصات الانطلاق، ودعمت نيسان محركات الاحتراق في Qashqai بمحركات كهربائية ضمن نظام الدفع الهجين.





ومن السيارات الكهربائية، التي تخلت عن ثوب SUV، أودي e-tron GT، التي تمتاز بمدى سير يبلغ 488 كلم، وبي إم دبليو i4 وهيونداي Ioniq 5.





وأوضحت الشركة الألمانية أن نظام الدفع يعتمد على محركين كهربائيين بقوة 350 كيلووات/476 حصان أو 440 كيلووات/598 حصان.





وبفضل هذه القوة تتسارع الجران توريزمو بوزن 2 طن من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.3 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 245 أو 250 كلم/س.





ويتم تغذية المحركات الكهربائية بواسطة بطارية، من المفترض أن تتيح مدى سير بحد أقصى 488 كلم لكلا الإصدارين. ويتم شحن 80% من سعة البطارية مرة أخرى خلال 23 دقيقة في ظل الظروف المثالية.





وبالإضافة إلى نظام الدفع الجديد، هناك تجهيزات جديدة في المقصورة الداخلية مع شاشات عرض كبيرة وتقليل المفاتيح. وبفضل قاعدة عجلات بطول 2.90 متر، توفر السيارة مساحة رحبة بالمقصورة الداخلية وسعة تخزين 405 لتر، وموضعي تخزين في المقدمة يمكنهما استيعاب 81 لتر.





تبدأ الأسعار الرسمية E-Tron GT و RS E-Tron GT الجديدين من 99 ألف و800 يورو (مليون و890 ألف جنيه مصري) تقريبًا وحتى 138 ألف و200 يورو.





ومع كل هذا الحب الجديد للموديلات الكهربائية، لازال هناك تواجد لموديلات SUV المعتمدة على نظام الدفع بمحركات الاحتراق الداخلي مثل سيارة هيونداي Bayon و أوبل Mokka وتويوتا Yaris Cross ورينو Arkana.





ومن ضيوف موديلات الأراضي الوعرة سيارة مازيراتي Grecale وفيراري Purosangue.





وتقدم ماكلارين سيارة الدفع الهجين Plug-in المعروفة باسم Artura؛ حيث تصل السيارة الرياضية إلى سرعة قصوى 330 كلم/س. وبشكل أكثر تطرفا تقدم بنينفارينا سيارتها Battista بقوة 1470 كيلووات/2000 حصان.





ومع ذلك، هناك أيضا عدد قليل من السيارات الرياضية ذات التصميم التقليدي مثل بي إم دبليو M3 و M4 وكوبرا Formentor وبورشه 911 GT3 وبي إم دبليو الفئة الرابعة المكشوفة مع سقف من القماش والإصدار الجديد من مرسيدس SL، والذي سيعتمد هو الآخر على سقف من القماش.