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شيرين عبد الوهاب مطربة تتر مسلسل "لحم غزال" لغادة عبد الرازق

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:07 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تقوم الفنانة شيرين عبد الوهاب بغناء تتر مسلسل "لحم غزال" الذي ستخوض به الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني المقبل.

وتعد هذه المرّة الثانية التي تتولى فيها شيرين عبد الوهاب مهمة غناء تتر مسلسل للفنانة غادة عبد الرازق، حيث أنها شاركت عام ٢٠١٣ في غناء أغنية "مشاعر" لمسلسل "حكاية حياة"، و الأغنية كانت من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت نجاحًا كبيرًا حينها.

مسلسل "لحم غزال" تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، شريف الدسوقي، يوسف وائل نور، عارفة عبد الرسول، مي سليم، رحاب الجمل، بسنت شوقي، ومن تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد أسامة.

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