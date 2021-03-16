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ريال مدريد يخطط لقنبلة في سوق الإنتقالات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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يحرص ريال مدريد ، للدخول بقوة في الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.
وبحسب ما أشار إليه بيدريرول مقدم برنامج El Chiringuito TV الإسباني:" ريال مدريد مقتنع أن هذا الصيف ستكون هناك قنبلة في سوق الانتقالات ".


وكان ريال مدريد قد أبدى اهتمامه بالموهبة الفرنسية كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، مما جعل البعض يصف هذه الصفقه بالحلم للفريق الملكي، ولكن النادي يعي تماماً صعوبة التعاقد مع اللاعب.


ويري فريق العاصمة الإسبانية أن التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند سيكون أكثر سهولة، رغم إهتمام أندية أوروبا باللاعب وعلى رأسهم الغريم التقليدي برشلونة.

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