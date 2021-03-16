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مباراة الأهلي وفيتا كلوب مهددة بالتأجيل بسبب الأمطار

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
عمرو محمد
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تواجه مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي شبح التأجيل قبل انطلاق المباراة في الثالية عصر اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وغطت الأمطار ملعب الشهداء الذي من المقرر أن يستضيف لقاء الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي مما يهدد إقامة المباراة عصر اليوم بين الفريقين.


ويخوض الأهلي مباراة مصيرية أمام فيتا كلوب الكونغولي في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، على ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا في رابع جولات المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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