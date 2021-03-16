الهند تسجل 24492 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 24492 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في سادس يوم على التوالي تتجاوز فيه الإصابات 20 ألفًا.

وأعلنت السلطات الصحية الهندية، ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 11.41 مليون، ثالث حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأكدت بيانات وزارة الصحة الهندية، تسجيل 131 وفاة في الساعات الـ24 الماضية، وارتفاع الحصيلة إلى 158856.