شادي خفاجة ينضم لقائمة أبطال مسلسل "بين السما والأرض"

أعلن الفنان الشاب شادي خفاجة عن مشاركته في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "بين السما والأرض"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر شادي خفاجة صورة جديدة له برفقة المخرج ماندو العدل، وعلق عليها قائلاً :"بفضل الله وبفضل دعمكم تواصل معايا المخرج العبقري والإنسان الجميل محمد العدل واختارني معاه في مسلسل بين السما والأرض، بشكرك على الفرصة دي و إن شاء الله أكون عند حسن ظنك وحسن ظنكم جميعًا، رمضان 2021".



مسلسل "بين السما والأرض"، تدور أحداثه في إطار 15 حلقة فقط، وهو بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، أحمد بدير، نجلاء بدر، محمد ثروت، محمود الليثي، نورهان وندى موسى، وهو مأخوذ عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل.