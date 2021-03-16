يلا شوت beIN SPORT مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشرKORA LIVE بدون تقطيع

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الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:43 م
مشاهدة مباراة الاهلي اليوم
مشاهدة مباراة الاهلي اليوم
الفجر الرياضي
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خطوة فارقة في مشوار الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي عندما يلتقي نظيره فيتا كلوب بعد قليل، في الجولة الرابعة بدور المجموعات، بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم.


يتحدى الأهلي العوامل الطبيعية من إقامة المباراة، وسط ارتفاع درجة الحرارة، والرطوبة العالية، من أجل تقديم مستوى جيد يعزز فرصه في الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما وضع لاعبيه أنفسهم في موقف صعب بعد الخسارة من سيمبا التنزاني في الجولة الثانية والتعادل على أرضهم مع فيتا كلوب في الجولة الثالثة، والتراجع للمركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى.


وشرح المدير الفني للأهلي، بيتسو موسيماني، للاعبيه نقاط القوة والضعف في صفوف فيتا كلوب، وطريقة لعب الفريق على ملعبه، خاصة أن أسلوبه فى اللعب يختلف على ملعبه عن اللعب خارج أرضه، وكذلك أخطر اللاعبين في صفوفهم وكيفية تحضيره الهجمة، ونقل الكرة من وسط ملعبهم حتى الوصول إلى مرمى الخصم، من أجل وضع خطة متوازنة قبل مواجهة الثلاثاء الصعبة والفارقة في مشوار الأهلي الأفريقي.


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