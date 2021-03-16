الصحة السعودية تسجل 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وكانت وزارة الصحة السعودية، كشفت عن الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي لقاح كورونا.

وتتمثل الأعراض في (الشعور بالتعب- الصداع- ألم في موضع الحقن- آلام في العضلات - الشعور بالتوعك- ارتفاع درجة الحرارة- رعشة بالجسم).

وأشارت الصحة السعودية، إلى أنه في هذه الحالة يمكن وضع كمادات باردة وتناول مسكن الألم مثل باراسيتامول بالجرعة المناسبة للحالة الصحية.