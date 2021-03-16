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كشف ملابسات مقتل طفل داخل غرفة نومه في الإسماعيلية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم شرطة ثالث، غموض ملابسات واقعة العثور على جثة طفل عمره 10 سنوات، مخنوق بواسطة حزام جلد، داخل غرفته بمنزله بمنطقة الخامسة دائرة ثالث محافظة الإسماعيلية.

وتعود أحداث عندما تلقي اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من العميد رشاد الغمراوي مدير إدارة البحث الجنائي،يفيد بورود بلاغا من أسرة الطفل بالعثور علي جثته مخنوقا داخل غرفة نومه، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، ووجدوا جثة طفل مخنوق بواسطة حزام جلد داخل غرفة نومه، وقاموا بإبلاغ النيابة العامة لمعاينة جثة الطفل ومعاينة مكان الحادث.

وعلي الفور تم تكليف الرائد محمد سكر رئيس مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، ومعاونه لكشف ملابسات الحادث، والذي تبين من خلال التحريات الأولية للحادث إلى أن الطفل شنق نفسه مستخدما الحزام داخل غرفته، وبالاستماع لأقوال أسرة الطفل لمحاولة الوصول إلي سبب وقوع الحادث، أثبتت أن الطفل تشاجر مع والدته قبل لحظات من ارتكاب الواقعة ودخل غرفته وأغلق الباب.

وتم التحفظ علي جثة الطفل في ثلاجة مستشفي جامعة قناة السويس، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل لمعرفة وتحديد أسباب الوفاة، وتكليف إدارة البحث الجنائي بسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، أن كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

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