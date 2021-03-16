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بابا الفاتيكان رافضا مباركة زواج المثليين: الرب لا يبارك الخطيئة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:48 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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في رد على سؤال حول إمكانية مباركة الكنيسة الكاثوليكية لزواج المثليين، أصدر الفاتيكان مرسومًا يقضي بعدم جواز ذلك، لأن الله "لا يستطيع أن يبارك الخطيئة" وفقًا لما جاء في المرسوم والجواب جاء في صفحتين ونشر بسبع لغات وصادق عليه البابا فرانسيس.

وحسب التعاليم الكاثوليكية فالزواج هو اتحاد مدى الحياة بين رجل وامرأة كجزء من خطة إلهية تهدف إلى استمرار عجلة الحياة، وهو الأساس الذي استند عليه المرسوم الجديد، حيث أن اتحادات المثليين لا تشكل جزءًا من تلك الخطة وبالتالي لا يمكن أن تحظى بمباركة الكنيسة.

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بابا الفاتيكان المثليين الكنيست الزواج

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