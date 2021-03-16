بابا الفاتيكان رافضا مباركة زواج المثليين: الرب لا يبارك الخطيئة

في رد على سؤال حول إمكانية مباركة الكنيسة الكاثوليكية لزواج المثليين، أصدر الفاتيكان مرسومًا يقضي بعدم جواز ذلك، لأن الله "لا يستطيع أن يبارك الخطيئة" وفقًا لما جاء في المرسوم والجواب جاء في صفحتين ونشر بسبع لغات وصادق عليه البابا فرانسيس.



