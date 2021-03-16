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محافظ أسوان: مخاطبة وزير الإسكان لتصميم وتنفيذ الحل الجذرى لمشكلة المياه الجوفية بنفق السد العالي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:51 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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فى إطار جهود اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل المتراكمة عقد المحافظ أجتماع لتنفيذ الحل النهائي والعاجل لمشكلة تجمع المياه الجوفية أسفل نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق وذلك بحضور الدكتور ماهر عبد التواب رئيس قطاع جنوب الوادى والبحر الأحمر بشركة المقاولون العرب، بجانب مديرى الإسكان والمشروعات ورئيس مركز ومدينة أسوان.


وبعد طرح كافة الدراسات السابقة والتي قامت بها لجان علمية من كلية الهندسة بجامعة أسوان، وأيضًا فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بالإضافة إلى المعاينات الميدانية التي قام بها المختصين من الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.


فقد أكد اللواء أشرف عطية على أنه سيتم مخاطبة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لوضع تصميمات لمشروع الحل النهائي للتخلص نهائيًا من مشكلة تراكم المياه الجوفية خلال فترة السدة الشتوية، وهو الذى يعوق الحركة المرورية للمركبات العامة والخاصة، الحركة السياحية الوافدة من خلال الحافلات السياحية المتجهة للميناء السياحى بالسد العالى، بجانب أن النفق هو الشريان الرئيسى للحركة التجارية الواردة من دولة السودان.


لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروع والذى سيقوم على الدرسات العلمية وأخذ عينات من المياه وجسات التربة وخاصة في ظل عدم وجود أي تسريب من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المنطقة.

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