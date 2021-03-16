Advertisements

عادل مصطفى: تعرضنا للظلم في البنك الأهلي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:48 م
عادل مصطفى
عادل مصطفى
أمل الحلفاوي
Advertisements

أكد عادل مصطفي، نجم الأهلي الأسبق، والمدرب العام في الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي السابق، أنه تعرض للظلم في نادي البنك.

وقال عادل مصطفى في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "تعرضنا للظلم في البنك الأهلي بسبب التوقيت الصعب الذي حرمنا من التعاقد مع اللاعبين المطلوبين، أول صفقة دخلت البنك الأهلي كانت قبل بداية الدوري ب22 يوم".

وتابع، "افتقدنا لعامل الانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني في نادي البنك الأهلي بسبب ضغط وتلاحم المباريات، وإدارة النادي وفرت كل شيء للفريق".

واستكمل، "افتقدنا حلقة الوصل التي تستطيع أن تنسق بين الإدارة والجهاز الفني للبنك الأهلي للمساعدة علي تقليل الضغوط".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عادل مصطفى رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إعلان أسعار وأنواع السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط "متسولة المترو"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين و 19 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 21 ساعة

ريال مدريد يخطط لقنبلة في سوق الإنتقالات

منذ ساعة و نصف

مباراة الأهلي وفيتا كلوب مهددة بالتأجيل بسبب الأمطار

منذ ساعة و نصف

وزير الري الأسبق يكشف الموعد المتوقع لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 7 ساعات

وزير المالية يعلن موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

المفاجأة المرتقبة.. تعرف على موعد عودة نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري عاجل للرئيس السيسي

منذ حوالي 5 ساعات

بتسديدة قوية.. مجدي قفشة يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك فيتا كلوب

منذ 14 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي أمام فيتا كلوب

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

11:53 ص

بتسديدة قوية.. مجدي قفشة يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك فيتا كلوب

03:23 م

عاجل.. إعلان أسعار وأنواع السيارات الملاكي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة"

12:14 م

ريال مدريد يخطط لقنبلة في سوق الإنتقالات

02:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار