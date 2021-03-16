عادل مصطفى: تعرضنا للظلم في البنك الأهلي





أكد عادل مصطفي، نجم الأهلي الأسبق، والمدرب العام في الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي السابق، أنه تعرض للظلم في نادي البنك.





وقال عادل مصطفى في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "تعرضنا للظلم في البنك الأهلي بسبب التوقيت الصعب الذي حرمنا من التعاقد مع اللاعبين المطلوبين، أول صفقة دخلت البنك الأهلي كانت قبل بداية الدوري ب22 يوم".





وتابع، "افتقدنا لعامل الانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني في نادي البنك الأهلي بسبب ضغط وتلاحم المباريات، وإدارة النادي وفرت كل شيء للفريق".





واستكمل، "افتقدنا حلقة الوصل التي تستطيع أن تنسق بين الإدارة والجهاز الفني للبنك الأهلي للمساعدة علي تقليل الضغوط".



