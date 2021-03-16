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السياحة والآثار تستقبل "آنا ميلينا" لبحث التعاون بين مصر وكولومبيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
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استقبلت وزارة السياحة والآثار، السفيرة أنا ملينا سفيرة دولة كولومبيا بالقاهرة، وذلك لمناقشة تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال تنشيط السياحة من خلال تنظيم برامج ترويجية للمقاصد السياحية بالبلدين ، ورحلات تعريفية "Fam Trips" لممثلي وسائل الاعلام والمدونين والمؤثرين بين البلدين.

كما تم الاتفاق علي تنظيم لقاءات بين كبرى منظمي الرحلات ووكالات السفر والسياحة بكولومبيا والمسئولين بالوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية وذلك لبدء تنظيم رحلات سياحية الي مصر، بالاضافة إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ونظرائه في كولومبيا، كما سيتم نشر الافلام الدعائية التي أطلقتها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري لعرضها بمحطات التليفزيون في كولومبيا.

وأعربت السفيرة عن رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال سياحة السفاري لما تتمتع به مصر من خبرة كبيرة في هذا المجال، و كذلك الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال استرداد الآثار وتضافر الجهود الثنائية في مجال حماية التراث الثقافي والأثري ومكافحة الاتجار الغير المشروع بالآثار.

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