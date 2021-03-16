محافظ قنا: تأهيل 17 ألف منزلا ضمن مبادرة الرئيس السيسي لإعمار الريف المصري



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الإقليم، صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة الخطة الخاصة بتوفير أماكن إقامة بديلة للأهالي التي ستشهد منازلهم أعمال تطوير خلال الفترة القادمة.



استمع الداودي خلال الاجتماع الذي حضره حازم عمر نائب المحافظ، وممثلين عن هيئة الأشغال العسكرية التابعة للقوات المسلحة وعدد من القيادات المعنية بملف المشروع بالمحافظة إلى مجموعة من المقترحات منها استغلال نُزل ومراكز الشباب ومدارس القري المزمع تنفيذ المشروع بها فضلا عن إمكانية استغلال قطعة أرض فضاء لعمل مخيم مزود، بجميع الخدمات والاحتياجات الأساسية المتعلقة بأمور المواطنين الحياتية، على أن يراعى مجموعة من الأبعاد الخاصة بالحماية المدنية والصحة حال تنفيذها هذا المقترح.



وأكد الداودي على أنه هناك جهد منظم ومتكامل من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ المشروع بهدف رفع قدرات البنية الأساسية للقرى التي ستنالها أعمال التطوير بهدف إحداث نقل حضارية بكافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تنفذها الدولة بشتى القطاعات.



يذكر أن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري يعد الأول من نوعه الذي تتبناه الدولة باستثمارات تصل إلى 515 مليار جنيه وتستهدف المرحلة الأولى تطوير وتنمية 1500 قرية في 51 مركزا على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي منها 5 مراكز بمحافظة قنا هي " أبوتشت– فرشوط – دشنا – الوقف – قوص" وسيتم تنفيذ مشروعات خدمية في جميع القرى الأم وتوابعها بهذه المراكز بإجمالي استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه يستفيد منها حوالي 1.3 مليون مواطن.



صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأنه سيجري تأهيل 17 ألف منزلا، بالمدن المدرجة بالمشروع القومي للتنمية الريف المصري بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.